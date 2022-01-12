Телеканал Рада снова оконфузился (ВИДЕО)

Во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина закадровый голос произнес детскую считалку.

На парламентском телеканале Рада произошел очередной конфуз, во время трансляции закадровый голос произнес считалку.

Инцидент произошел во время трансляции заседания Кабинета Министров.

Во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля закадровый голос сообщил, что «мы вытянули и засунули заново».

Позже женский голос произнес детскую считалку «раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».