Названы 5 вещей, которые категорически нельзя хранить в кошельке

Для многих людей кошелек — это не только место, где хранятся деньги. Часто в них носят банковские карты, чеки и даже важные документы. Но делать этого нельзя.

Час Пик расскажет о 5 вещах, которых в кошельке быть не должно.

1. Банковские карты



Нельзя хранить банковские карты вместе с наличными деньгами. Если вдруг кошелек потеряется (или его украдут) попросту нечем будет расплатиться. Также рекомендуется хранить не все деньги в кошельке. Пусть какая-то сумма остается в кармане или сумке.

2. Подарочные карты



Банковские карты можно восстановить, а вот подарочные — нет. Если вы собираетесь воспользоваться подарочными картами или сертификатами в ближайшее время, стоит их носить отдельно.

3. ПИН-коды банковских карт



Если в руках у постороннего человека окажется кошелек с банковскими картами и ПИН-кодами к ним — настоящий владелец рискует потерять все деньги. Несмотря на то, что это очевидно, некоторые люди до сих под продолжают рисковать. Стоит отметить, что также в кошельке не место паролям от электронной почты, социальных сетей и важных ресурсов.

4. Запасной ключ от квартиры или дома



В кошельке часто находятся данные, по которым грабителям не составит труда вычислить, где живет хозяин. А ключ в их руках только упростит потенциальное воровство.

5. Проездные документы



Если вы потеряете кошелек вместе с проездным — домой добраться будет сложно. Тем более, вы потеряете деньги, которые положили на карту.

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