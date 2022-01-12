Врач Сара Брюэр назвала витамин, который «снижает риск ишемической болезни сердца на 9%»

Доктор Сара Брюэр из Healthspan, рекомендует витамин К2 для снижения риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Витамины К представляют собой группу витаминов, которые необходимы крови для свертывания и заживления ран. Исследования показывают, что витамин К2 может снизить риск ИБС на девять процентов.

Доктор Брюэр говорит, что это связано с тем, что «K2 активирует белок (MGP), который помогает предотвратить накопление кальция в стенках артерий».

Такой вывод был основан на восьмилетнем исследовании, в котором более 16 000 женщин измеряли потребление ими К2 и риск развития ишемической болезни сердца. На каждые 10 мкг увеличения потребления витамина К2 с пищей риск ишемической болезни сердца снижался на девять процентов.

ИБС ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире.

По данным Британского фонда сердца, это эквивалентно 460 смертям в день или одной смерти каждые три минуты. Витамин К2 — не единственный витамин, который вы можете принимать, чтобы снизить риск развития ИБС.

Врач также рекомендует «витамины B, витамин D, магниевый, омега-3, коэнзим Q10 и аминокислот L-аргинина».

Это связано с тем, что, по-разному, эти витамины и добавки помогают улучшить здоровье кровообращения и / или сердца посредством расширения артерий. Если причиной вашего повышенного артериального давления является высокий уровень холестерина, доктор Брюэр рекомендует растительные стеролы или артишоки.

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