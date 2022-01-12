Конопля останавливает проникновение коронавируса в организм человека – исследование

Исследования Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США показали, что вещества в конопле могут блокировать проникновение коронавируса в клетки человека. То есть каннабис фактически защищает от COVID-19.

Об этом пишет MedicalXpress.

В ходе исследований с помощью техники химического скрининга ученые обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с белком SARS-CoV-2, блокируя важный этап процесса, используемого вирусом для заражения людей.

По данным исследователей, каннабиеролиновая кислота CBGA и каннабидиолиновая кислота CBDA соединяются со спайк-белком. Именно против него направлены все имеющиеся в настоящее время вакцины против коронавируса.

“Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей”, — говорят исследователи.