«мягкий» признак, который вы можете почувствовать при прикосновении к коже

Из-за пагубной природы высокого уровня холестерина он ускользает от внимания миллионов, и к тому времени, когда это состояние обнаруживается, часто бывает слишком поздно. На поздних стадиях заболевания заболевание связано с ограничением кровотока. Это предотвращает попадание питательных веществ и кислорода к определенным частям тела, таким как лодыжки, ноги и ступни. На этой стадии могут проявиться симптомы на коже.

Институт нехирургической терапии Среднего Запада (Midwest Institute for Non-surgical Therapy) описывает некоторые явные признаки заболевания периферических артерий (PAD) на коже.

Орган здоровья утверждает, что сухая и зудящая кожа может быть результатом ограниченного кровотока.

«Люди с ЗПА могут иметь одно или несколько изменений кожи ног, лодыжек и ступней. Эти изменения часто начинаются как легкие проблемы, но со временем могут привести к более серьезным симптомам. Легкие изменения, такие как ощущение прохлады на ощупь, сухость и зуд кожи. Некоторые люди заметят плохой рост ногтей на ногах».

Эти кожные изменения обычно возникают на ногах, лодыжках и ступнях и могут оставаться легкими на начальных стадиях. Однако по мере ухудшения состояния могут проявиться более серьезные симптомы.

Другие симптомы могут включать «умеренные изменения, такие как повышенное покраснение и отек».

«Кожа также может стать пигментированной и толстой из-за липодерматосклероза. Это тип воспаления слоя жира под кожей, который может затрагивать одну или обе ноги».

Раннее лечение имеет важное значение, так как в крайних случаях требуется хирургическое вмешательство, если первоначальное лечение не может уменьшить осложнения.

Двумя наиболее важными мерами образа жизни для лечения ЗПА являются отказ от курения сигарет и регулярные физические упражнения.

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