Названа лучшая рыба от воспаления в организме

Воспаление – важный процесс в организме, так как с помощью него он защищается от инородных микроорганизмов, но в ряде случаев воспаление переходит в хроническую форму, что может спровоцировать серьезные заболевания и состояния.

Основные виновники воспаления в кишечнике – обработанное мясо, выпечка, фаст-фуд и добавленный сахар. Но существуют продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, например жирная рыба. Согласно International Journal of Molecular Sciences, лучшего всего с воспалением борется скумбрия. В этой рыбе содержится большое количество жирных кислот омега-3, которые также снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина. Двумя главными омега-3 являются эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), говорится в статье. Сообщается, что скумбрия, лосось, сардины, сельдь и форель содержат самые высокие уровни омега-3. При этом скумбрия наиболее богата омега-3: приблизительно 2,5-2,6 г на 100 г.

Выяснилось, что регулярное употребление жирных кислот помогает снизить уровни воспалительных биомаркеров в организме. Особенно это касается лиц с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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