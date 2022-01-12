В Киеве женщина шваброй «мыла» снег (ВИДЕО)

Женщину заметили возле одного из отделений Укрпочты, она с помощью швабры в снегопад пыталась мыть улицу.

В Киеве женщина шваброй «мыла» улицу, покрытую снегом и льдом. Видео курьеза опубликрвал Телеграм-канал Всевидящее око

Женщину заметили возле одного из отделений Укрпочты. На кадрах записи видно, как женщина с помощью швабры в снегопад пытается мыть улицу.

Автор ролика иронично комментирует, что в этом «нет ничего необычного».

Посетитель почты также наблюдал за происходящим. Видео стало вирусным в интернете.