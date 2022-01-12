Названы два лучших витамина для укрепления иммунитета

Зимой многие люди начинают задумываться об укреплении иммунной системы. Как правило, эксперты рекомендуют усиливать иммунитет с помощью сбалансированной диеты и физических нагрузок. По мнению главного инфекциониста США Энтони Фаучи, есть два витамина, которые следует принимать в виде добавок.

По словам врача, он сам ежедневно принимает витамины С и D. «Если у вас дефицит витамина D, то это сильно повлияет на вашу восприимчивость к инфекции. Я бы посоветовал принимать добавки с витамином, как делаю это сам», – поделился подробностями Фаучи.

Как отметил эксперт, витамин С является хорошим антиоксидантом. «Поэтому, если кто-то хочет принимать его дополнительно, то примерно грамма в день будет достаточно», – порекомендовал специалист.

Фаучи указал на то, что исследователи доказали опасность нехватки витамина D для здоровья. Выяснилось, что при его низком уровне организм становится более уязвимым к инфекциям.

Например, обзор исследований показал, что у тех, кто ежедневно или еженедельно принимал добавки витамина D, риск развития инфекций дыхательных путей был ниже, чем у тех, кто этого не делал. Кроме того, было обнаружено, что витамин D может затормозить рост раковых клеток и уменьшить воспаление. Также вещество помогает организму усваивать кальций.

Сколько витамина D нужно принимать

По информации американских медиков, взрослые в возрасте до 70 лет должны получать 600 МЕ витамина D ежедневно. Согласно данным Национальных институтов здравоохранения США, люди старше 71 года должны получать 800 МЕ, верхний предел суточной дозы составляет 4000 МЕ.

Другие способы укрепить иммунитет

Помимо приема добавок витамина D доктор Фаучи посоветовал спать не менее семи часов в сутки, придерживаться сбалансированного питания (есть больше овощей, фруктов, нежирного белка и орехов) и постараться избегать стресса.

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