Белла Хадид показала съемки для Victoria’s Secret (ВИДЕО)

Манекенщица выложила кадры бекстейджа рекламной фотосессии, на которых предстала в соблазнительном белье.

Супермодель Белла Хадид показала закулисье съемок рекламы нижнего белья Victoria’s Secret. Пикантные фото и видео появились на ее странице в Instagram.

25-летняя манекенщица предстала лежа на бархатном диване в красном комплекте белья. Ее образ дополнили чулки и босоножки с жемчужными вставками в тон наряда.

Автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман.

Публикация Беллы собрала почти 900 тысяч лайков и свыше 1,6 тысячи комментариев. Поклонников восхитил внешний вид звезды и они засыпали ее комплиментами.