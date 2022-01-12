Люди стали свидетелями невиданного в Китае: это искусственное солнце?

В социальной сети разместили удивительное видео, на котором можно увидеть, как в Китае запустили «искусственное солнце», но люди поняли это немного по-другому.
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Китай недавно объявил о своих последних разработках в рамках своего «проекта искусственного солнца», поскольку они достигли рубежа в самом продолжительном устойчивом ядерном синтезе.
Ученые подтвердили, что они установили рекорд чистой энергии, поддерживая реакцию ядерного синтеза более 17 минут.
С тех пор в социальных сетях распространилось вирусное видео, в котором утверждалось, что Китай «успешно отправил искусственное солнце в небо», и многие зрители были обмануты этим.
Видео было снято жителем, который 23 декабря стал свидетелем запуска спутника с космодрома Вэньчан на Хайнане, Южный Китай.
В ролике огненный шар появляется с острова вдали от пляжа, когда ракета взлетает в небо.
Первоначальный загрузчик написал на китайском языке: «Хайнань, Вэньчан, 23 декабря, 18:00».
Взволнованные туристы и местные жители фотографируют и снимают захватывающий момент, наблюдая, как «огненный шар» освещает облачное небо.
Пользователи Твиттера неверно подписали видео и назвали его доказательством того, что Китай «запускает искусственное солнце в небо».
По сообщению Xinhua News, китайский экспериментальный усовершенствованный токамак (EAST) был разработан для потенциального использования в качестве почти безграничного источника чистой энергии на Земле.
Напомним, что мужчина заявил, что он пришел из будущего и предупредил человечество.