Люди стали свидетелями невиданного в Китае: это искусственное солнце?

В социальной сети разместили удивительное видео, на котором можно увидеть, как в Китае запустили «искусственное солнце», но люди поняли это немного по-другому.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Китай недавно объявил о своих последних разработках в рамках своего «проекта искусственного солнца», поскольку они достигли рубежа в самом продолжительном устойчивом ядерном синтезе.

Ученые подтвердили, что они установили рекорд чистой энергии, поддерживая реакцию ядерного синтеза более 17 минут.

С тех пор в социальных сетях распространилось вирусное видео, в котором утверждалось, что Китай «успешно отправил искусственное солнце в небо», и многие зрители были обмануты этим.

Видео было снято жителем, который 23 декабря стал свидетелем запуска спутника с космодрома Вэньчан на Хайнане, Южный Китай.

Запуск в Китае

В ролике огненный шар появляется с острова вдали от пляжа, когда ракета взлетает в небо.

Первоначальный загрузчик написал на китайском языке: «Хайнань, Вэньчан, 23 декабря, 18:00».

Взволнованные туристы и местные жители фотографируют и снимают захватывающий момент, наблюдая, как «огненный шар» освещает облачное небо.

Пользователи Твиттера неверно подписали видео и назвали его доказательством того, что Китай «запускает искусственное солнце в небо».

По сообщению Xinhua News, китайский экспериментальный усовершенствованный токамак (EAST) был разработан для потенциального использования в качестве почти безграничного источника чистой энергии на Земле.

Напомним, что мужчина заявил, что он пришел из будущего и предупредил человечество.