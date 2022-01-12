Лицо 54-летней Памелы Андерсон без макияжа перепугало людей

В сети показали, как сейчас выглядит легендарная американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон. Папарацци удалось сфотографировать звезду на улице в Малибу.

Соответствующий пост разместили на странице «spletnik» в Instagram.

«#ПамелаАндерсон в Малибу Папарацци запечатлели звезду после ужина с другом. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #pamelaanderson», — подписали фотографию в соцсети.

Увидев такие уникальные кадры, люди не смогли удержать своего удивления. Некоторые начали говорить о том, что фотограф просто удачно словил момент и запечатлел эмоцию знаменитой актрисы. Однако нашлись и те люди, которые посчитали, что Памела выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.