Лицо 54-летней Памелы Андерсон без макияжа перепугало людей

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В сети показали, как сейчас выглядит легендарная американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон. Папарацци удалось сфотографировать звезду на улице в Малибу.

Соответствующий пост разместили на странице «spletnik» в Instagram.

«#ПамелаАндерсон в Малибу Папарацци запечатлели звезду после ужина с другом. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #pamelaanderson», — подписали фотографию в соцсети.

Увидев такие уникальные кадры, люди не смогли удержать своего удивления. Некоторые начали говорить о том, что фотограф просто удачно словил момент и запечатлел эмоцию знаменитой актрисы. Однако нашлись и те люди, которые посчитали, что Памела выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.

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Памела Андерсон, фото Instagram

Памела Андерсон, фото Instagram

Юзеры не заставили себя долго ждать и принялись комментировать пост с участием легендарной Памелы Андерсон.

Памела Андерсон, фото Instagram

Памела Андерсон, фото Instagram

«Просто эмоцию поймали не очень приятную, а в целом красивая ухоженная женщина», «Либо ужин не очень, либо друг так себе», «Ну учитывая её возраст она ещё нормуль», «Все равно красивая женщина», «Ужин во вьетнамках», «а звездой быть не так уж и легко фотают всегда и везде», «Как она изменилась, нет слов», «Страх какой», «Мегера», «Пальтишко и сланцы. Как там погодка, в Малибу???», «Папарацци и есть папарацци) а она все равно красотка», «Люди которые пишут, постарела, для ее возраста ничего и тд. Как бы, вы сами стареете и моложе не становитесь )», — написали комментарии пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети показали скрытную жизнь Памелы Андерсон.

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