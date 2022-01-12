Названы пищевые привычки, которые разрушают здоровье сердца

Иногда даже самые, казалось бы, безобидные привычки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, знаете ли вы, что недосыпание может привести к диабету или что прием пищи во время эмоционального стресса или стресса может привести к увеличению веса или ожирению?

Портал поговорил с доктором Хуаном Риверой, кардиологом и главным медицинским корреспондентом Univision, а также с диетологом Сабриной Эрнандес, чтобы узнать больше о том, что нужно для здорового сердца, и о повседневных привычках, которых нужно избегать.

Вот то, что они считают привычками в еде, разрушающими здоровье вашего сердца

1 Не исследовать кето-диету

Кето может помочь некоторым людям достичь своих целей в отношении здоровья, но важно изучить, как правильно ей следовать, и поговорить с профессионалом, чтобы решить, подходит ли это вам.

«Когда кето проводится неправильно, люди могут в конечном итоге съесть много насыщенных жиров, что приводит к увеличению ЛПНП или плохого холестерина , — говорит доктор Хуан, — а высокий уровень ЛПНП является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Если вы решите попробовать кето, доктор Хуан предлагает по возможности сосредоточиться на «полезных жирах», таких как рыба, авокадо, орехи.

2 Есть слишком много мороженого

Это относится к любому десерту, а не только к мороженому, в котором много сахара и жира, потому что, по словам доктора Хуана, «они оба вызывают сердечно-сосудистые заболевания».

Вам не нужно полностью отказываться от сладкого , но доктор Хуан предлагает «есть мороженое или декадентские десерты только в особых случаях или делиться ими со своим партнером или другом».

3 Недостаточное количество клетчатки

Клетчатка — важная часть любой диеты, но особенно важна для здоровья вашего сердца.

«Клетчатка — это естественный детокс-агент, от которого зависит ваше сердце и толстая кишка», — говорит Эрнандес. «Также было доказано, что он снижает уровень холестерина и служит пребиотиком в кишечнике, что способствует здоровью сердца и тела».

Список волокнистых продуктов длинный, но Эрнандес предлагает такие продукты, как овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница и морковь, и это лишь некоторые из них.

4 Бездумное питание

«Когда вы сосредоточены на еде, вы, вероятно, чувствуете себя лучше, — говорит Эрнандес, — но эмоции, стресс или плотный график могут заставить вас есть бездумно и не замечать, что или сколько вы потребляете.

И хотя это не является проблемой в 100% случаев, это может увеличить ваши шансы переедать или есть продукты, вредные для здоровья вашего сердца.

5 Недостаток кардиозащитной пищи

Кардиозащитные продукты — это те продукты, которые полезны для здоровья сердца, поэтому Эрнандес предлагает включить как можно больше из них в свой ежедневный рацион.

«В наши дни все заняты и спешат, поэтому потратите несколько минут в воскресенье или понедельник, чтобы подготовиться и принести в магазин список полезных для сердца продуктов, чтобы их было легче есть в течение недели, так как они будут легкодоступны «, — говорит Эрнандес.

Есть множество кардиозащитных продуктов на выбор, но некоторые из любимых продуктов Эрнандеса — это лосось, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи.

«Я люблю готовить мини-обеды на вынос, например, тарелку с овощной лебедой, овощами и гуакамоле или копченый лосось на тосте с высоким содержанием клетчатки», — говорит Эрнандес.

6 Есть слишком много калорий

Слишком большое количество калорий может подорвать здоровье вашего сердца, даже если вы получаете калории из «более здоровой» пищи.

«Избыточное потребление калорий должно где-то храниться, поэтому, когда ваш запас достигает полной емкости, это наносит ущерб организму, — говорит Эрнандес, — а лишние калории, которые не нужны, начинают циркулировать в кровотоке, когда вы видите повышенный уровень холестерина и триглицеридов «.

Эрнандес добавляет, что, хотя люди думают, что сахар, рафинированные углеводы и жирная пища являются единственными виновниками ожирения и проблем с сердцем. Но даже слишком большое количество брокколи, лосося или киноа, может привести к избыточному весу и болезням.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!