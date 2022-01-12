Дерматолог назвала опасные виды родинок: срочно показать врачу

Врач-дерматовенеролог Надежда Набатникова в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала опасные виды родинок, которые требуют немедленной консультации врача.

Эксперт рассказала об аббревиатуре АККОРД (асимметрия, край, кровоточивость, окрас, размер и динамика), по которой можно проверять свои родинки. По словам специалиста, любые изменения этих признаков должны насторожить.

Срочной консультации требуют изгибающиеся и имеющие причудливую форму пятна, асимметричные и некрасивые родинки, а также те, которые выделяются на коже.

Кроме того, родинки должны быть одного окраса, они не должны кровоточить, поделилась подробностями Набатникова.

«Как только появляются какие-то дополнительные цвета, черный, глубоко-черно-синий или вдруг что-то белое, то это может свидетельствовать о начале патологического процесса», – предупредила она.

Любые крупные родинки, диаметр которых превышает 1 см, нужно показать врачу. Консультация также нужна в случае обнаружения того, что родинка растет на 1-2 мм в год.

К факторам риска меланомы врачи относят: передающуюся по наследству генетическую предрасположенность, 1-й и 2-й фототипы, многочисленные родинки и пигментные пятна, чрезмерное излучение УФ-лучами, заболевания эндокринной системы и возраст более 50 лет.

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