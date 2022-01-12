Эндокринолог рассказала о вреде каши для похудения: враг стройности

Каша – излюбленное блюдо многих россиян. Как правило, приготовленное лакомство употребляют на завтрак, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Однако далеко не все знают о том, что каша может серьезно навредить фигуре. Такого мнения придерживается эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, каша является настоящим «врагом стройности». Данное блюдо по калорийности можно спокойно заменить хлебом. Все виды каш идеально подходят для набора веса, но никак не для планомерного похудения.

Эндокринолог отметила, что каши можно употреблять в повседневном рационе только в качестве дополнения к продуктам с высоким содержанием белка. Это могут быть яйца, творог и отварная курица. Очень важно употреблять достаточное количество белка во время каждого приема пищи.

Однако для повседневного рациона существует следующее правило. Употребление каш не должно превышать количество в 4-5 ложек. В противном случае у человека могут возникнуть проблемы с лишним весом.

«Каши – идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть», – подчеркивает Павлова в своем Telegram-канале.

Специалист добавила, что для лучшего результата следует употреблять больше фруктов и овощей. Растительная клетчатка – это идеальный вариант для людей, желающих сбросить вес.

Отдельного внимания заслуживает шпинат. Он в значительной мере помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Аналогичными полезными свойствами обладает и брокколи.

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