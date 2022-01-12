Alyona Alyona покидает сцену? Реперка заявила, что устала и хочет исчезнуть

Alyona Alyona сделала признания фанатам и сообщила что хочет уйти. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Популярная украинская рэперша Алена Савраненко, которая выступает под псевдонимом Alyona Alyona, активно ведет свою страницу в соцсети Instagram, на которую подписано около 396 тысяч фолловеров. Она часто радует свою аудиторию свежими фото и видео из личной и творческой жизни, а иногда делится интересными рассуждениями.

11 января девушка опубликовала пост, в котором рассказала о необходимости уехать далеко. Подробности своей будуще поездки женщина не сообщила, она лишь отметила что хочет отдохнуть.