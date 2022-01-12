Alyona Alyona покидает сцену? Реперка заявила, что устала и хочет исчезнуть

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Alyona Alyona сделала признания фанатам и сообщила что хочет уйти. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Популярная украинская рэперша Алена Савраненко, которая выступает под псевдонимом Alyona Alyona, активно ведет свою страницу в соцсети Instagram, на которую подписано около 396 тысяч фолловеров. Она часто радует свою аудиторию свежими фото и видео из личной и творческой жизни, а иногда делится интересными рассуждениями.

11 января девушка опубликовала пост, в котором рассказала о необходимости уехать далеко. Подробности своей будуще поездки женщина не сообщила, она лишь отметила что хочет отдохнуть.

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«Хочу исчезнуть на время… Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы рядом со мной исчезли: нездоровая пища, недосыпание и перегрузка в работе. А за 2021 год этого было достаточно», — сообщила она.

Напомним, Аlyona Аlyona научит украинцев отрываться на отдыхе: «Как определить возраст рыбки». Известная украинская рэперка решила отдохнуть летом и научить других, как это правильно делать.

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