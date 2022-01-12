В Украине вводят государственное регулирование цен на продукты

0
Супермаркет, фото: znaj.ua


Дешевая гречка, сахар, мука и масло — реальность? В Украине цены на отдельные продукты будет регулировать государство

Виктор Медведчук, фото: ОПЗЖ


Беззаконие в отношении Медведчука – это проблема для всего украинского общества – Чаплыга

Александр Топольский. Фото: Инстаграм


У Алекса Топольского все пошло не по плану? «Холостяк» вынужден прибегнуть к экстренным мерам

Фото со страницы Анны Неплях


Участница «Мисс Вселенная» Анна Неплях похвасталась возможностями своего большого рта: засунула и довольна

Виктор Медведчук, фото: 112ua.tv


Чемерис: Обвинение Медведчука и Порошенко в государственной измене – это политический пиар-ход Офиса Президента

Супермаркет, фото Знай


45 гривен не предел? Эксперты рассказали, почему цена на яйца стремительно выросла и будет ли удешевление

В Казахстане идет противостояние России и Китая, - Руслан Бизяев


В Казахстане идет противостояние России и Китая, — Руслан Бизяев

Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская «Магда»


Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская «Магда»

Фото со страницы Леся Никитюк


Леся Никитюк без юбки выставила напоказ дорогие колготы: за эти деньги можно отдохнуть на островах

Юлия Мендель. Фото: Инстаграм


«Жизнь разрушена»: Юлия Мендель «исповедалась» из-за публичного позора после того, как «оставила» Владимира Зеленского

Фото: Госэнергонадзор


«ДТЭК Энерго» создал первую в Украине «цифровую шахту»

Максим Яли назвал причины конфликта в Казахстане: «Коррупция в высших эшелонах власти»


Максим Яли назвал причины конфликта в Казахстане: «Коррупция в высших эшелонах власти»

Журналисты. Фото: скриншот видео


Телеведущие «перемыли кости» первой ракетке мира Новаку Джоковичу, думая, что эфир закончился: «Негодяй, лживый тип»

Наши суды – это фактически придаток власти, - Дмитрий Гнап


Наши суды – это фактически придаток власти, — Дмитрий Гнап

Игорь Лесько, фото Facebook


Выступал с Назарием Яремчуком: умер легендарный ударник групп «Смеричка» и «Лесик Band» Игорь Лесько