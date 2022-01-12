Названа худшая добавка с витамином D

Не все формы витамина D одинаковы,. Есть добавка с витамином D, которую диетологи считают менее эффективной, или «худшей».

Существует две основные формы витамина D: D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол).

D3 — это форма, которая создается в вашем теле и также естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, таких как рыба, яйца и печень животных, в то время как D2 естественным образом содержится в продуктах растительного происхождения, таких как грибы.

Обе формы можно употреблять в виде добавок; однако форма D2 чаще используется в обогащенных пищевых продуктах, таких как зерновые и молочные продукты, а также в добавках, поскольку ее производство дешевле.

Хотя обе формы витамина D вносят свой вклад в «пул» витамина D в организме, D2 считается менее эффективным, чем D3. Из-за этого витамин D2 является менее желательной формой витамина D и не должен быть первым выбором при диагностике дефицита этого витамина.

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