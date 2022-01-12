Жизненно важно, – ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям COVID-лекарств и вакцин

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге. По его мнению, это «жизненно важно».

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Он подчеркнул, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска инфицирования коронавирусом. Однако надо отметить, что при заражении они таки попадают в эту группу.

Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВОЗ «Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых методов лечения и вакцин».

Он добавил: «К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не оказывалось активных частиц вируса», – заявил глава ВОЗ.

Интересно! Недавно выяснилось, что женщины, которые вакцинированы против COVID-19, передают антитела от недуга своим младенцам, находящимся на грудном вскармливании. Это потенциально создает детям пассивный иммунитет против коронавируса.

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