Беззаконие в отношении Медведчука – это проблема для всего украинского общества – Чаплыга

История с продлением срока домашнего ареста для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука – это не просто пример, когда власть нарушает законы Украины, это еще и опасный прецедент, потому что беззаконие может коснуться каждого жителя Украины.

Так правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга прокомментировал решение судьи Печерского районного суда г. Киева Олега Белоцерковца, который продлил срок домашнего ареста для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука на 2 месяца – до марта 2022 года. Об этом Чаплыга написал в Facebook.

«Читаю новость: Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для главы политического совета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Таким образом общий срок домашнего ареста для политика достигнет 10 месяцев», – сообщил активист.

Чаплыга подчеркнул, что на сегодняшний день и сам уже потерял нить данного политического «трагифарса». По его словам, здравомыслящему человеку невозможно принять факт безосновательного противозаконного закрытия телеканалов, в этот раз уже UkrLive и «Перший незалежний», а также то, что действующая васть превратила домашний арест для Медведчука из меры пресечения в наказание, которое она применяет без суда и следствия.

«Если я не ошибаюсь, то по УПК максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев. Ибо это мера ПРЕСЕЧЕНИЯ, а не НАКАЗАНИЯ без суда. А власть превращает домашний арест в средство наказания для оппозиционного лидера. Без суда и без следствия!» – возмутился правозащитник.