Аккумулятор смартфона надулся, что делать?

Не используйте телефон с неисправной батареей, чтобы избежать возможных повреждений электроники и обезопасить свою жизнь. Следующие инструкции содержат рекомендации по извлечению поврежденного аккумулятора, но не гарантируют безопасный ремонт. Поэтому, если у вас есть сомнения, то выключите устройство, поместите его в пожаробезопасный контейнер и отнесите в сервисный центр. Старайтесь не откладывать замену вздутого аккумулятора, стоит как можно скорее купить батарею для смартфона https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/.

Что происходит, когда аккумулятор раздувается?

Литий-ионные аккумуляторы используют химические реакции для выработки электричества. По мере износа батареи этот процесс может сопровождаться образованием газа, что приводит к раздуванию корпуса АКБ. Кроме того, если герметичность слоев нарушена, это может привести к утечке газа и даже возгоранию питающего элемента.

Как выявить вздутый аккумулятор?

часто неисправный батарейный узел выталкивает другие компоненты смартфона. Определить это можно по изогнутому дисплею, деформированному корпусу или по смещению органов управления. Вы также можете заметить неравномерные зазору по периметру задней крышки телефона.

определить неисправность можно по запаху, в этом случае чувствуется сладкий металлический химический запах, который исходит от батарейного узла. Однако держитесь при этом на безопасном расстоянии.

проверить состояние аккумулятора получится, если разобрать смартфон, но сделать это можно при наличии инструмента и соответствующих навыков.

Если вы подозреваете, что батарея неисправна, то не подключайте мобильное устройство к блоку питания. Постарайтесь максимально разрядить АКБ, чтобы снизить риск возгорания. Далее приступите к поиску нового элемента питания. Для телефонов бренда самсунг батарею можно найти здесьм https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/samsung, для ксиоми ищите тут https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/xiaomi.

Самостоятельная замена батареи

Работайте в хорошо вентилируемом сухом месте, надевайте защитные очки и перчатки. Также приготовьте длинную лопатку с тупыми краями, чтобы при отклеивании батареи не повредить ее оболочку.

Выполнив подготовительные действия, можно приступить к извлечению аккумулятора. Следуйте инструкциям по замене батареи, которая актуальна для вашей модели смартфона и будьте особенно осторожны. Если аккумулятор надежно зафиксирован на своем месте, то рекомендуем использовать средство для удаления клея, например, высококонцентрированный изопропиловый спирт. Далее используйте только пластиковые инструменты и избегайте острых предметов, чтобы не повредить аккумуляторный отсек. Если во время извлечения аккумулятора вы почувствуете более сильный запах, заметите дым или устройство начнет перегреваться, немедленно поместите устройство в огнеупорный контейнер и подождите, пока эти симптомы не исчезнут. Затем продолжите снова.