Британские ученые назвали неожиданное полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона.

Ученые в рамках исследования выяснили несколько новых полезных свойств кофеина. Так, регулярное употребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона.

Ученые проанализировали электронные базы данных десятков ранее проведенных исследований, используя термины, связанные с болезнью Паркинсона, кофе и пищевыми продуктами, в которых содержится кофеин.

Уточняется, что такие документы добавлялись в реестр только в случае соответствия четким диагностическим критериям заболевания и сведениям о содержании в них кофеина.

В итоге исследования ученые выделили 13 работ, 9 из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона.

«Среди здоровых людей, регулярно употребляющих кофеин, риск развития болезни Паркинсона был значительно ниже», — подчеркнули исследователи.

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