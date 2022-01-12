Британские ученые назвали неожиданное полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона.
Ученые в рамках исследования выяснили несколько новых полезных свойств кофеина. Так, регулярное употребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона.
Ученые проанализировали электронные базы данных десятков ранее проведенных исследований, используя термины, связанные с болезнью Паркинсона, кофе и пищевыми продуктами, в которых содержится кофеин.
Уточняется, что такие документы добавлялись в реестр только в случае соответствия четким диагностическим критериям заболевания и сведениям о содержании в них кофеина.
В итоге исследования ученые выделили 13 работ, 9 из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона.
«Среди здоровых людей, регулярно употребляющих кофеин, риск развития болезни Паркинсона был значительно ниже», — подчеркнули исследователи.
Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!