В сети показали откровение «минера» всех ТЦ в Одессе

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании всех торговых центров.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в полицию поступило электронное сообщение об угрозе взрывов в зданиях торговых заведений в разных районах Одессы.

С целью проверки указанной информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Письмо анонима / фото /t.me/xydessa

В то же время по информации пользователей соцсетей, в своем письме неизвестный заявляет о минировании всех одесских ТЦ. Один из местных Telegram-каналов опубликовал это письмо.

Автор послания утверждает, что ему все надоело «в этой стране», и он хочет смерти как минимум 500 человек. Свои действия он называет игрой: