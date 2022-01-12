Неправильная чистка зубов увеличивает риск проблем с психическим здоровьем на 37%

А пациенты с пародонтозом (поражение тканей, которые окружают корень зуба) имеют на 37% более высокий риск развития психических заболеваний. Ученые Бирмингемского университета сообщили о серьезных последствиях для здоровья, если банально неправильно чистить зубы и периодически не посещать стоматолога.
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Болезни, к которым может привести плохая гигиена рта
Ученые подчеркнули: пренебрежение здоровьем полости рта может привести к гораздо более серьезным проблемам, чем кариес.
Они обнаружили, что пациенты с заболеванием десен в анамнезе (преимущественно гингивитом и пародонтитом) в начале исследования имели большую вероятность диагностировать одно из заболеваний в последующие 3 года по сравнению с контрольной группой. Так, оказалось, что у пациентов:
- риск психических заболеваний (тревоги, депрессии и серьезных психических расстройств) вырос на 37%;
- аутоиммунных заболеваний (артрит и сахарный диабет 1 типа) на 33%;
- сердечно-сосудистых заболеваний (инсульта и сердечной недостаточности) на 18%.
Плохое здоровье полости рта является очень распространенным явлением, как в Британии, так и во всем мире. Когда болезнь полости рта прогрессирует, это может привести к значительному снижению качества жизни,
– сказал один из авторов исследования доктор Джохт Сингх Чандан.
Однако до сих пор мало известно о связи плохого здоровья полости рта и многих хронических заболеваний, в частности психического здоровья.
Самое крупное эпидемиологическое исследование такого рода
Ученые провели одно из крупнейших эпидемиологических исследований такого рода. Они изучали связь между заболеванием пародонта и несколькими хроническими заболеваниями.
«Мы нашли доказательства того, что заболевание пародонта, похоже, связано с повышенным риском развития этих хронических заболеваний», – объяснил доктор Чандан.
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Детали исследования
- Исследователи проанализировали набор данных, которые охватывают 64 379 пациентов.
- У них диагностировали форму пародонтоза (60 995 из них имели гингивит, а 3 384 – болели пародонтитом).
- Этих лиц затем сравнили с еще 251 161 человеком без заболеваний пародонта.
- Средний возраст пациентов составил 44 года.
- 43% испытуемых – мужчины.