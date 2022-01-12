Блогерше грозит тюрьма за скандальный контент у церкви

24-летняя девушка находится под следствием в связи с расправой над разглашением фотографий, близких к священным местам, и ей грозит штраф в размере до 3000 фунтов стерлингов или год тюремного заключения.

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Звезде российского стриминга грозит штраф или тюрьма за то, что она снялась обнаженной перед церковью в Москве.

По последнему из серии дел о разоблачении фотографий, близких к святыням, 24-летняя Полина Муругина находится под проверкой правоохранительных органов.

Ей грозит штраф в размере до 3000 фунтов стерлингов или год тюремного заключения, если она будет признана виновной в «оскорблении религиозных чувств верующих».

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Онлайн звезда позировала вне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, говорят отчеты нескольких средств массовой информации.

Фотография была сделана прошлым летом, но недавно о ней сообщили в полицию.

Стриминговая актриса не прокомментировала действия полиции, но закрыла свой аккаунт в Instagram, где было опубликовано изображение церкви.

В прошлом году московский суд приговорил двух шутников к десяти месяцам заключения за интим возле храма Василия Блаженного на Красной площади с луковичным куполом.

Блогер

Руслани Муроджонзода, 23-летний гражданин Таджикистана, также известный как Руслан Бобиев, и 19-летняя Анастасия Чистова извинились за «безобидный» трюк, опубликованный в Instagram, но судья не проявил пощады, они были заключены в тюрьму.

Как ранее сообщал портал «Українці», дочка Ван Дамма восхитила своими навыками.