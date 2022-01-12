Чемерис: Обвинение Медведчука и Порошенко в государственной измене – это политический пиар-ход Офиса Президента

Обвинение в государственной измене экс-президента Петра Порошенко и председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – это, по сути, одно и тоже дело, которое не имеет никаких юридических перспектив и является политическим, имиджевым пиар-ходом со стороны Офиса Президента. Об этом сказал политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт отметил, что на сегодня в отношении пятого Президента открыто около 24 производств, и если бы у правоохранителей была цель привлечь его к ответственности, то они бы выбрали дело с более доказательной базой.

«Порошенко после завершения президентства фигурировал в 28 делах в разных качествах, боюсь ошибиться, но мне кажется, 4 уже закрыто, а 24 еще есть. Причем, такие дела, которые имеют намного больше перспектив, чем это дело по государственной измене. Там и «Ленинская кузня» и «Укроборонпром», я думаю, что там можно предъявить намного больше. Против него сейчас возбуждено дело по государственной измене, кстати, как и по Медведчуку, – это одно дело. По сути, их обвиняют в том, что подконтрольная территория Украины покупала украинский уголь с территории Украины. «Пришить» тут государственную измену, как Медведчуку так и Порошенко, нет никаких перспектив», – подчеркнул правозащитник.

Также он отметил, что «шум» вокруг дела Порошенко нужен Офису Президента исключительно из политических рейтинговых соображений.

«Вопрос в том, что «пришить» Порошенко госизмену, который, по сути, является лидером правого крыла украинского политикума, – это однозначно имиджевый минус. С другой стороны, побег Порошенко дал и ему минус. А то, что это был побег – очевидно. Ведь, если человек планирует международную поездку, он не будет брать билет на самолет в последний час перед вылетом. И то, что он так долго находится за границей – говорят, что он сейчас в Брюсселе – может обозначать, что он поехал за определенными гарантиями от Запада, что с ним все будет хорошо», – добавил Чемерис.