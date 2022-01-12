Уморительные шутки на вечер

Пока он спал, я встала и приготовила ему завтрак…, съела его и заснула снова… Он так и не узнал, какая я заботливая.
Мужики! Хотите, чтобы девушки бежали к вам навстречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любую погоду?
Автотранспортное пассажирское предприятие приглашает на работу водителей автобуса!
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет битву! Только быстрее, а то опаздываю!
Где-то вычитала и рассказываю одной коллеге на работе, что кожа женщины, бросившей курить, молодеет на 16 лет. Она так возмущенно:
— А если я не курила?
— Так курить, блин, надо было.
Если собеседник во всем с тобой охотно соглашается, то скорей всего, он тебя не слушает.
Или выбирает удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.