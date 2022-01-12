Леся Никитюк без юбки похвасталась покупкой по цене отдыха на островах

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Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк похвасталась соблазнительным фото и роскошной фигурой.

Леся Никитюк имеет немало поклонников, именно поэтому звезда старается часто радовать их новыми фото, видео, интересными новостями из личной и профессиональной жизни или же полезными советами на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 3.7 миллиона человек.

На этот раз она решила поделиться новым соблазнительным фото. Леся Никитюк позировала лежа на кровати в нижнем белье чернового цвета и колготками в тон. Свой образ звезда дополнила стильными часами.

Фото со страницы Леся Никитюк

Фото со страницы Леся Никитюк

«Никогда ничего себе не жалейте, кто-то поехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки», — отметила Леся Никитюк.

Фанатам Леси Никитюк понравилось ее новое фото, именно поэтому они принялись оставлять для нее десятки комментариев.

«Настоящая женщина! Как порвутся не выбрасывай — лук сложишь в колготы», «у каждого свои приоритеты», «на отдых поехал и приехал, а колготки долго будут служить», «на Житомирской фабрике», «можно было такие же дешевле взять «, «Круто», «я влюблен», » Леся вы огонь. — я не знаю, — сказал он.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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