Леся Никитюк без юбки похвасталась покупкой по цене отдыха на островах

Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк похвасталась соблазнительным фото и роскошной фигурой.

Леся Никитюк имеет немало поклонников, именно поэтому звезда старается часто радовать их новыми фото, видео, интересными новостями из личной и профессиональной жизни или же полезными советами на своей странице в соцсети Instagram, где за ней следит 3.7 миллиона человек.

На этот раз она решила поделиться новым соблазнительным фото. Леся Никитюк позировала лежа на кровати в нижнем белье чернового цвета и колготками в тон. Свой образ звезда дополнила стильными часами.