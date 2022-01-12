Толстый кролик не пролез в свою дверцу и выломал ее: видео насмешило сеть

Пользователи соцсетей хохочут над кроликом, которому не мешало бы похудеть. Животное не помещается даже в дверцу, предназначенную для него.

Героем видео, которое распространяется в сети, стал 8-месячный кролик Нельсон, передает Час Пик.

Малыш очень упитан и не может пролезть в специальное отверстие в двери, не выломав его створки.

Комментаторов позабавили приключения кролика.

«Этот кролик такой очаровательно милый. Он не толстый, он просто пушистый».

«Большой кролик, но такой милый. Кролик, возможно, перепутал дверь».

«Самый милый грызун».

«Бедняга, он такой толстый, но красивый», — пишут пользователи под видео.

https://www.youtube.com/watch?v=-oZF306kso