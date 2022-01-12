Названы 7 опасных осложнений высокого холестерина: «Тихие убийцы»

В организме человека есть липопротеины высокой плотности (ЛПВП или «хороший» холестерин) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП – «плохой» холестерин). Если уровень ЛПНП сильно повышается, а показатель ЛПВП становится слишком низким, вещество может откладываться на внутренних стенках артерий, тем самым образовывая бляшки. Это мешает кровотоку, в результате чего повышается риск развития ряда болезней. Названы семь опасных осложнений, к которым может привести высокий уровень «плохого» холестерина.

Высокое кровяное давление

Когда артерии сужаются из-за отложений холестерина, кровяное давление возрастает. Это связано с повышенной нагрузкой на кровеносные сосуды. Они не дают возможности крови двигаться при нормальном давлении. Высокий холестерин и высокое давление являются «тихими убийцами». Они могут никак о себе не сигнализировать, при этом постепенно повреждая сосуды.

Сердечный приступ

Большое скопление жира и холестерина в артериях может спровоцировать закупорку, поэтому блокируется приток крови к сердцу, что приводит к сердечному приступу. В некоторых случаях бляшка может разорваться и вызвать образование тромба.

Хроническая болезнь почек

Суженные артерии, которые ведут к почкам, — частая проблема. Если образуется серьезная закупорка, почки будут лишены кислорода, и это спровоцирует непоправимое повреждение. Кроме того, одним из возможных признаков закупорки почечных артерий является высокое кровяное давление.

Болезнь Альцгеймера

Выявлена связь между высоким уровнем холестерина в крови и вероятности развития сосудистой деменции, которая приводит к болезни Альцгеймера. Ученые пришли к выводу, что развитию деменции способствуют нарушения катаболизма холестерина — его преобразование в желчные кислоты.

Инсульт

Он возникает, когда нарушается кровоснабжение головного мозга из-за разрыва или закупорки сосуда этого органа. Чем дольше пораженная область испытывает нехватку кислорода, тем серьезнее повреждения. В случае нарушения движения крови по артерии, которая ведет к головному мозгу, может развиться инсульт.

Боль или дискомфорт в груди (стенокардия)

Когда закупорка сильно снижает приток крови к сердцу, сердечная мышца испытывает дефицит кислорода (ишемия). Это состояние может активировать болевые рецепторы. Болевые ощущения в области груди – распространенный симптом снижения притока крови к сердцу, вызванный накоплением бляшек в коронарных артериях.

Заболевание периферических артерий

При образовании бляшек в кровеносных сосудах может также наблюдаться снижение притока крови к мышцам нижних конечностей. По этой причине пациенты жалуются на спазмы в ногах при ходьбе. Есть шесть симптомов в ногах, которые могут указывать на заболевание периферических артерий.

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