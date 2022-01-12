В США полицейские из-за покемона проигнорировали ограбление

В Лос-Анджелесе, США, двоих полицейских уволили с работы, потому что они проигнорировали сообщение об ограблении в торговом центре ради игры Pokemon Go.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

Через несколько минут после того, как офицеров попросили отреагировать на вызов, офицер Митчелл предупредил Лозано, что Снорлакс «только что появился» на одной из улиц. По данным суда, правоохранители поехали по вызову только после поимки редкого покемона.

В суде офицеры возражали, что играли в Pokémon Go на работе. По их словам, на запись попало только обсуждение игры.

Отметим, что инцидент произошел еще в 2017 году, но его подробности стали известны всего несколько дней назад, когда мужчинам отказали в апелляции.

Игра дополненной реальности Pokemon Go заработала миллиард долларов примерно за полгода. Эта впечатляющая цифра включает в себя продажи как для устройств на Android, так и на IOS, сообщает Android Headlenes. По данным аналитиков из компании Sensor Tower, Pokemon Go — самая успешная мобильная игра в истории.