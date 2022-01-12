Телеведущие «перемыли кости» первой ракетке мира Новаку Джоковичу, думая, что эфир закончился

Новак Джокович, фото: twitter.com/atptour

Как известно, сербский теннисист собирается поучаствовать в чемпионате Australia Open, однако стал фигурантом ряда сканадалов. Вначале его хотели депортировать из-за отсутствия прививки, а затем заподозрили в подделке ПЦР-теста. За это как в Сербии, так и в Австралии предусмотрена уголовная ответственность.

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