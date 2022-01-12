Умер легендарный ударник групп «Смеричка» и «Лесик Band» Игорь Лесько

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Во Львове остановилось сердце барабанщика групп «Смеричка» и «Лесик Band». На момент смерти ему было 66 лет.

О тяжелой потере сообщили во Львовской группе «Некрополистика» в социальной сети Facebook.

Так, стало известно, что в среду, 12 января, во Львове в возрасте 66 лет умер известный музыкант и ударник Игорь Лесько.

«Умер известный украинский музыкант, ударник группы «Смеричка» Игорь Лесько», – сообщили в группе «Некрополистика».

Игорь Лесько, фото Facebook

Игорь Лесько, фото Facebook

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Игорь Лесько («Марцифал») был известным музыкантом и имел немало поклонников. Сначала он был участником вокально-инструментального ансамбля «Ватра», в 80-х годах – барабанщиком ансамбля «Смеричка» Назария Яремчука, а с начала 90-х – ударником львовской рок-группы «Лесик Band». Также часто сотрудничал с группой «Пиккардийская терция».

«Я знал, что такое популярность, еще работая в «Смеричке» с Назарием Яремчуком: аншлаги, цветы, море аплодисментов, автографы, по улицам спокойно не пройти. Все то же было и с «Ватрой». Зритель любил Игоря, Оксану, каждого музыканта», — рассказывал Игорь Лесько в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что музыкант Игорь Лесько в последние годы имел проблемы со здоровьем и умер вследствие болезни. Сейчас дата и место прощания с ударником не известны, об этом сообщат позже.

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