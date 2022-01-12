Умер легендарный ударник групп «Смеричка» и «Лесик Band» Игорь Лесько

Во Львове остановилось сердце барабанщика групп «Смеричка» и «Лесик Band». На момент смерти ему было 66 лет.

О тяжелой потере сообщили во Львовской группе «Некрополистика» в социальной сети Facebook.

Так, стало известно, что в среду, 12 января, во Львове в возрасте 66 лет умер известный музыкант и ударник Игорь Лесько.

«Умер известный украинский музыкант, ударник группы «Смеричка» Игорь Лесько», – сообщили в группе «Некрополистика».