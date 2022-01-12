Фотограф снимал зимний лес, а поймал в кадр «фантастическое» животное

Кадр, который сделал недавно литовский фотограф Ренатас Якайтис, пополнил галерею самых красивых оптических иллюзий.

Якайтис снимал заснеженный зимний лес в Литве, и в его объектив нередко попадали дикие животные, передает Час Пик.

Один из самых невероятных снимков получился совершенно случайно: на фото можно увидеть «трехглавого» оленя с ветвистыми рогами на каждой из голов.

Для создания этого кадра не использовался фотошоп: фотографу просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

Гуляя по лесу, Якайтис встретил троих оленей, которые шли по тропе друг за другом. Вероятно, звук затвора камеры привлек внимание животных. Они одновременно повернули головы и создали иллюзию фантастического трехголового существа.

Зо свои фотоработы с животными Ренатас Якайтис неоднократно становился лауреатом престижных конкурсов.

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