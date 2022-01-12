Талоны на продукты будут введены в Украине

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «О ценах и ценообразовании», в Украине хотят ввести специальные талоны на социальные продукты. В эфире ток-шоу «Сегодня» эксперты высказали свое мнение о «продуктовых карточках» и зачем нужна такая инициатива.

В Украине введут талоны на продукты, фото из открытых источников

Евгений Добряк, бывший народный депутат, считает, что мы сейчас видим провальную экономическую политику правительства.

«Если эту инициативу реализовать, то власти потеряют все свои рычаги, все свои рейтинги, которые есть. Это отсутствие грамотной экономической политики, предусматривающей индексацию пенсий, заработных плат и другие рычаги влияния на инфляционные процессы и рост цен на продукты. Мы возвращаемся на конец 80-х – начало 90-х годов?», — подчеркнул политик.

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак говорит, что органы самоуправления всегда использовали программы поддержки беднейших слоев населения до выборов и перед выборами. По его словам, в некоторых городах Украины есть система социальной поддержки и гражданам раздают продукты по карточкам.

«Здесь все делается разумно. Во-первых, заводим максимальное количество населения в электронную систему. Мы понимаем для чего это делается… причем это сегмент, который всегда голосует. Я думаю, что было решено перенять лучший опыт мэров и органов самоуправление и создать на уровне государства такой механизм. Единственное, что у меня претензия к названию — не нужно называть это карточкой, потому что сразу вспоминаются 30-е годы и карточная система Сталина и конец 80-х — начало 90-х, период перестройки. Такое сравнение не очень кстати», — отмечает эксперт.

Как сообщал портал «Комментарии», в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов. Среди них: гречка, мука, сахар, яйца, молоко, сливочное масло. Уровень торговой надбавки составит не более 10% в период карантина. Соответствующее решение принял Кабмин.

Также мы писали, что Государственная служба статистики обнародовала отчет о размере инфляции. Стало известно, насколько выросли цены в Украине за год и что подешевело.

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