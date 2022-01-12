Рамина призналась Дантесу и Дурневу, кто из ее бывших был «не фонтан»
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Украинский певец и телеведущий, супруг певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес вместе с Алексеем Дурневым в своем общем авторском проекте на Youtube под названием «Пожежа» расспросили известную украинскую журналистку, интервьюера Рамину Эсхакзай о подробностях ее интимной жизни.
В частности, их интересовало, бывало ли у Рамины так, что во время первого сексуального контакта у мужчины начинались проблемы с эрекцией.
«Нормально ли, когда он заикается и потеет? Бывало ли такое, что ты с парнем первый раз, и у него не стоит?», — спросили Рамину.