Рамина призналась Дантесу и Дурневу, кто из ее бывших был «не фонтан»

Рамина Есхакзай, фото с Instagram

«Да», — ответила она, смущаясь.

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«Ооо! Мы, по-моему, нашли идеальную женщину!», — воскликнул Дантес.

«И второй раз тоже?», — интересуется Дурнев.

«Это было очень давно…», — отвечает Рамина.

«Нет, вообще это нормально, если мужчина переживает, и у него…», — продолжает она.

«А если не переживает и не стоит?», — продолжает троллить ее Дурнев.

«Нет, ну видно, что человек волнуется, понимаешь? Избыточное потоотделение, заикается…», — пытается оправдаться Рамина.

«Бляха-муха, заикается. А ты еще и неизбирательная в партнерах, в целом», — удивляется Дантес.

В комментариях добавляют, что девушка выглядит очень милой.

«Смех классный такой, приятная девушка», «Никого не хочу разочаровывать, но, если у человека на вас не ст*ит или от вас не теч*т девушка, вы не нравитесь как сексуальный партнёр. Всё просто», — считают комментаторы.

Напомним, что Вова Дантес признался, как «куролесил» в 18 лет — Наде Дорофеевой достался разбойник: «Запретный плод сладок»

Как сообщал Знай.ua, Вова Дантес и Лёша Дурнев осчастливили свою общую подружку — у Дорофеевой уже «зачесались» бы руки: «Какие пупсики».

Также портал Знай.ua писал, что Дантес уличил Надю Дорофееву в обмане после того, как она раздвинула ноги: «Долго искал…»

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