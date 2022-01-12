Когда не удаётся поладить с родственниками и соседями (фото)

Жить с кем-то под одной крышей — одновременно и радость, и потрепанные нервы. Потому что разве что в книгах и романтических комедиях члены семьи и соседи по квартире бывают идеальными людьми. В реальности все, конечно же, не так, и существует масса мелочей, которые могут знатно вывести из себя.