Леди Гага появилась с отрезанным лицом на страницах модного журнала (ФОТО)

Леди Гага «отрезала» себе лицо

Фото: W Magazine

В интервью для издания Леди Гага поговорила с журналистами о своей работе над фильмом «Дом Гуччи», в котором сыграла Патрицию Реджани, заказавшую убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи:

«Самым важным элементом в том, чтобы стать Патрицией, было покрасить собственные волосы в каштановый цвет. Я не могла быть блондинкой с этим итальянским акцентом – я все еще была собой. Для меня также было важно, чтобы фильм не был красной ковровой дорожкой. Мода была ключевой частью выживания Патриции. Она так старалась, но никогда не была такой блестящей, как Гуччи».