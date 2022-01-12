120 миллионов деревьев уничтожают в мире для новогодних праздников

И это лишь официально, не учитывая незаконных вырубок, об этом написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой.

«Если сравнивать с другими странами, полмиллиона – это достаточно немного. Так в Великобритании уничтожается около 8 миллионов деревьев. В США в рождественский сезон продается от 35 до 40 миллионов деревьев. Европейские страны в целом используют 50 миллионов елок. Австралия – около 5-6 миллионов», — сказал Яловой.

По его словам, всего в мире для рождественских и новогодних праздников вырубают почти 120 миллионов деревьев.

«Обычно в ход идут елки, сосны и другие хвойные. Чтобы вырастить одно взрослое дерево, нужно от семи лет. Большинство стран специально выращивают деревья для новогодних вырубок. Так по данным украинского Гослесагентства, наибольшее количество деревьев срубают со специальных плантаций. Остальное — во время проведения рубок по уходу за молодняком, при расчистке полос под линиями электропередач, железных дорог и автомобильных дорог, трубопроводов, а также при прочистке противопожарных просек», — отметил Константин Яловой.