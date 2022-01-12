Ученые рассказали о полезных свойствах популярного напитка

Начинать утро с кофе – не только приятная, но и полезная привычка. К такому выводу пришли ученые из США, Бразилии, Франции и Германии.

По данным телеканала, содержащийся в напитке кофеин полезен для мозга – он помогает бороться с когнитивными нарушениями, вызванными старением.

Зарубежные исследователи выяснили, что определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа.

В частности, ученым удалось выявить, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора приводит к проблемам с памятью у подопытных мышей. При этом указанный рецептор является мишенью для кофеина – он блокирует А2А и возвращает мозг животных к нормальной работе. По данным издания MedicalXpress, кофеин может препятствовать старению мозга.

Кроме того, употребление кофе позволяет предотвратить образование камней в желчном пузыре, уменьшить риск фиброза и цирроза печени.

Выпивая одну чашку кофе в день, человек снижает риск рака печени. Более частое употребление напитка позволит снизить риск смерти и от других причин. При этом, по данным, кофе желательно пить без сливок и сахара.

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