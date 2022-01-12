Россия откусила Крым и половину двух областей Украины – и на этом её мощь закончилась, — Дмитрий Фищенко

Политтехнолог Дмитрий Фищенко рассмотрел вопрос о том, может ли чем-то в нынешней ситуации путинская Россия угрожать Украине, и какими обстоятельствами это обусловлено.

Своё мнение он высказал в программе «Мотив Подорожнего».

«Могущество России держится только на том, что мальчик ещё не крикнул: «А король-то голый!». Я думаю, этим мальчиком будет Украина. Почему Путин в 2014 году остановился в своей экспансии? Ведь Россия съедает всё, что может съесть. А здесь Россия откусила Крым и половину двух областей Украины – и на этом её мощь закончилась. Тогда все увидели, чего стоит её знаменитый авианосец «Адмирал Кузнецов». Когда при мне называют Россию мощной военной державой, я всегда задаю вопрос: какое новое вооружение появилось в России за последние 30 лет? Вроде бы какое-то современное оружие там есть, но настолько секретное, что о нём никому не рассказывают. А на практике весь российский военный флот может более-менее на равных противостоять одному американскому авианосцу», — полагает Дмитрий Фищенко.

По его мнению, даже российские танки по боевым качествам уступают украинским.

«У России есть разве что ракета «Булава», у которой на 10 запусков получается 8 штатных. А две ракеты разрываются там, где их запускают», говорит Дмитрий Фищенко.