Забавные снимки домашних животных до и после стрижки (ФОТО)

После стрижки некоторые питомцы становятся практически неузнаваемыми. Четвероногие герои данной подборки доказывают это на своем примере.
Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!
1.
Не знал, что у него есть глаза
2.
Кудрявое «до» и «после»
3.
Отвела своего гремлина на стрижку
4.
Мой Тедди в новом летнем образе
5.
Первая стрижка!
6.
Кажется, мы привели домой чужую собаку
Хорошо ещё, что у неё есть пятнышко на языке, по которому можно точно её узнать!
7.
Как резко стать в 3 раза миниатюрнее
8.
Бетси одинаково радуется и старой стрижке, и новой
9.
А вот мой кот совсем не счастлив тому, что его подстригли
10.
Оказывается, вот кто всё это время был под этой шерстью
11.
После стрижки все принимают мою собаку за щенка
А на самом деле ей уже 15 лет!
12.
Это точно тот же кот?
13.
Как мы ехали в салон и возвращались домой
14.
Одинаково недовольное лицо и до, и после стрижки
15.
Не уверен, что забрал от парикмахера свою собаку
16.
Настоящее пушистое преображение
Зефирка