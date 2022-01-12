Забавные снимки домашних животных до и после стрижки (ФОТО)

После стрижки некоторые питомцы становятся практически неузнаваемыми. Четвероногие герои данной подборки доказывают это на своем примере.

Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!

1.

Не знал, что у него есть глаза



2.

Кудрявое «до» и «после»



3.

Отвела своего гремлина на стрижку



4.

Мой Тедди в новом летнем образе



5.

Первая стрижка!



6.

Кажется, мы привели домой чужую собаку



Хорошо ещё, что у неё есть пятнышко на языке, по которому можно точно её узнать!

7.

Как резко стать в 3 раза миниатюрнее



8.

Бетси одинаково радуется и старой стрижке, и новой



9.

А вот мой кот совсем не счастлив тому, что его подстригли



10.

Оказывается, вот кто всё это время был под этой шерстью



11.

После стрижки все принимают мою собаку за щенка



А на самом деле ей уже 15 лет!

12.

Это точно тот же кот?



13.

Как мы ехали в салон и возвращались домой



14.

Одинаково недовольное лицо и до, и после стрижки



15.

Не уверен, что забрал от парикмахера свою собаку



16.

Настоящее пушистое преображение



Зефирка