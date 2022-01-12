Забавные снимки домашних животных до и после стрижки (ФОТО)

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После стрижки некоторые питомцы становятся практически неузнаваемыми. Четвероногие герои данной подборки доказывают это на своем примере.

Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!

1.

Не знал, что у него есть глаза
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

2.

Кудрявое «до» и «после»
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

3.

Отвела своего гремлина на стрижку
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

4.

Мой Тедди в новом летнем образе
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

5.

Первая стрижка!
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

6.

Кажется, мы привели домой чужую собаку
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки
Хорошо ещё, что у неё есть пятнышко на языке, по которому можно точно её узнать!

7.

Как резко стать в 3 раза миниатюрнее
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

8.

Бетси одинаково радуется и старой стрижке, и новой
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

9.

А вот мой кот совсем не счастлив тому, что его подстригли
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

10.

Оказывается, вот кто всё это время был под этой шерстью
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

11.

После стрижки все принимают мою собаку за щенка
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки
А на самом деле ей уже 15 лет!

12.

Это точно тот же кот?
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

13.

Как мы ехали в салон и возвращались домой
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

14.

Одинаково недовольное лицо и до, и после стрижки
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

15.

Не уверен, что забрал от парикмахера свою собаку
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

16.

Настоящее пушистое преображение
Забавные снимки домашних животных до и после стрижки

Зефирка