Врачи рассказали, какие опасности в себе таят горячие ванны

Одним из главных способов расслабиться после тяжелого дня зачастую является горячая ванна. Однако ученые назвали четыре причины, почему не стоит злоупотреблять такими водными процедурами.

Как пишет издание, любовь понежиться в теплой воде может оказаться опасной для здоровья, в том числе из-за времени, проведенного в ванне. Указывается, что слишком долгое или частое мытье в ванне может негативно отразиться на естественной микрофлоре кожи и смыть не только грязь, но и полезные бактерии, которые защищают от инфекции.

Этому особенно способствуют разного рода моющие средства: пены для ванн, скрабы и гели для душа. Вместо того чтобы улучшать состояние кожи, они нарушают естественный жировой баланс, при этом в некоторых случаях они даже могут стать причиной появления акне, экземы и других кожных заболеваний.

Кроме того, отмечается, что негативно сказывается на здоровье и использование такого неотъемлемого аксессуара, как мочалка. Связано это с тем, что теплая и влажная среда ванной комнаты способствует размножению на ней всевозможных бактерий, которые во время мытья переносятся на кожу.

Также среди опасностей специалисты называют высокую температуру воды, которая пагубно влияет на работу сердца и сосудов.

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