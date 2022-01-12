COVID-19 и туберкулез: в Минздраве объяснили, как не спутать болезни

Более того, COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Поэтому в Министерстве здравоохранения объяснили, чем они отличаются.

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Когда появляются первые симптомы

Для коронавируса характерно острое течение заболевания уже на протяжении недели. В среднем он длится примерно 2 недели.

В то время как туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев.

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – температура тела достигает 38 градусов, при тяжелой – больше 38 градусов.

При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,2, при тяжелых формах – выраженная лихорадка. Туберкулезу также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без «определенной» причины. При COVID-19 эти проявления не ярко выражены.

Похожие симптомы

Среди симптомов, характерных для COVID-19, также:

головная боль;

насморк;

заложенность носа;

искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия;

боли в горле и мышцах.

В то же время «одышка» является симптом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности,

– отметили в ведомстве.

При туберкулезе – она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза, когда легочные ткани сильно поражены.

Для COVID-19 она характерна не только при легкой форме течения заболевания, но и может появляться при средней и тяжелой. Также при тяжелой форме коронавируса может происходить отхаркивание кровью. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

Предупреждаем! В любом случае, всегда следует консультироваться с врачом и не ставить себе диагнозы самостоятельно.

Что делать, если есть подозрение на туберкулез Если вы заболели и подозреваете туберкулез, вам необходимо обратиться к своему семейному врачу, который назначит необходимый способ диагностики. А в случае получения положительного результата исследований – к фтизиатру. Предварительно оценить риски болезни вам поможет онлайн-тест.

Туберкулез в Украине

В 2020 году в Украине зарегистрировали 17 593 случая заболевания активным туберкулезом, включая рецидивы. В расчете на 100 000 населения показатель заболеваемости – 42,2, что почти на 30% меньше, чем в предыдущем году.

По данным ВОЗ, оценочный уровень заболеваемости в Украине составляет 34 000 случаев (22 000 – 48 000) или 77 на 100 тысяч населения (от 50 до 110). Соответственно пандемия просто усугубила проблему недовыявления туберкулеза.

По данным моделирования, проведенного ВОЗ в 2020 году, определено, что пандемия COVID-19 приведет к сокращению выявления туберкулеза, в то же время смертность от этого недуга увеличится. Предполагается, что в период между 2020 и 2025 годами, как следствие пандемии COVID-19, могут зарегистрировать еще 1,4 миллиона смертей от туберкулеза.

Коронавирус в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 716 988 случаев заболевания.

По состоянию на 12 января выздоровели 3 530 624 пациента. Впрочем, жертвами коронавируса стали 97 737 жителей страны.

За последние сутки в стране подтвердили 7 117 случаев COVID-19.

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