Иностранец устроил ад супруге-украинке и попытался отобрать маленького сына

Украинка Марина пережила ужасные пять лет замужества в Италии. Ее муж-итальянец прибегал к домашнему насилию, и даже рождение сына его не остановило. Роберто бил их обоих. Тогда Марина не выдержала и вместе с сыном Антонио сбежала домой, в Украину.

Однако Роберто добивается через суд, чтобы их малолетнего сына вернули в Италию. О страшных скитаниях женщины рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Женщина в этой ситуации обратилась к системе БПД за правовой помощью. Адвокату Игорю Стаднику поручили подготовить отзыв на исковое заявление мужчины.

Отмечается, что Марина и Роберто поженились в 2014 году в Италии. Молодая семья жила в бедности, постоянно экономили на всем.