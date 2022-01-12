Иностранец устроил ад супруге-украинке и попытался отобрать маленького сына

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Украинка Марина пережила ужасные пять лет замужества в Италии. Ее муж-итальянец прибегал к домашнему насилию, и даже рождение сына его не остановило. Роберто бил их обоих. Тогда Марина не выдержала и вместе с сыном Антонио сбежала домой, в Украину.

Однако Роберто добивается через суд, чтобы их малолетнего сына вернули в Италию. О страшных скитаниях женщины рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Женщина в этой ситуации обратилась к системе БПД за правовой помощью. Адвокату Игорю Стаднику поручили подготовить отзыв на исковое заявление мужчины.

Отмечается, что Марина и Роберто поженились в 2014 году в Италии. Молодая семья жила в бедности, постоянно экономили на всем.

Развод, фото pxhere

Развод, фото pxhere

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Мужчина оказался слишком эмоциональным – позволял себе поднимать руку на жену, а позже – и на маленького сына.

«Марина обращалась в корпус карабинеров региона Ломбардия по поводу нанесения мужем ей и ребенку телесных повреждений. Марина рассказала ужасные подробности своей семейной жизни. Однажды во время купания сына закончилась горячая вода, и она попросила мужа включить бойлер. Но тот не ответил, поэтому женщина повторила свою просьбу. И Роберто, не проронив ни слова, вошел в ванную комнату и дал ей пощечину. Несколько раз, когда отец и сын оставались наедине, ребенок «случайно» получали травмы – разбитый нос, синяки под глазом, на руках», — рассказали авторы статьи.

Домашнее насилие, кадр из видео

Домашнее насилие, кадр из видео

Женщина не выдержала и подала на развод, однако это не остановило обидчика. Тогда в 2020 году она с ребенком уехала в Украину.

Роберто же требует вернуть сына, потому что якобы не давал разрешения на его вывоз за границу. Марина же предоставила официальные объяснения, что она с ребенком не намерена возвращаться в Италию. Однако итальянский суд решил, что мальчик должен жить с отцом, и потребовал у Марины немедленно вернуть ребенка.

Украинские адвокаты отметили, что и мальчик, и его мать являются гражданами Украины.

Домашнее насилие, реконструкция, изображение иллюстративное, кадр из видео: YouTube

Домашнее насилие, реконструкция, изображение иллюстративное, кадр из видео: YouTube

«Почти год 7-летний Антонио живет в Украине, вместе со своей мамой и дедушкой. Ребенок прижилась в новой среде, имеет устойчивые семейные связи – кроме матери, есть еще дедушка, другие родственники семьи. В доме мальчик имеет свою комнату, оборудованную местом для учебы и отдыха. Ребенок обеспечен всем необходимым для нормальной жизни и развития. Антонио учится в школе, где изучает украинский язык и культуру», — добавляют авторы статьи.

Вместе с тем, отец-тиран может навредить ребенку, поэтому возвращать Антонио в Италию – необдуманно.

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