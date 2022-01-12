Канье Уэст удивил сеть несуразным образом

В социальной сети разместили интересную новость о самом богатом рэпере планеты Канье Уэсте. Звезду можно увидеть в удивительном образе – кожаный пиджак и очки, которые кажутся женскими.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Кажется, Канье Уэста нам пока не ждать! Накануне его представитель по связям с общественностью опроверг слухи о поездке рэпера в Россию. Подробности — по ссылке в описании #каньеуэст», — подписали публикацию в социальной сети.

Образ знаменитого рэпера удивил каждого без исключения. Нужно напомнить о том, что совсем недавно начали ходить слухи, что Канье собирался поехать в Россию, однако, его представитель опроверг эти новости.