Канье Уэст удивил сеть несуразным образом

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В социальной сети разместили интересную новость о самом богатом рэпере планеты Канье Уэсте. Звезду можно увидеть в удивительном образе – кожаный пиджак и очки, которые кажутся женскими.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Кажется, Канье Уэста нам пока не ждать! Накануне его представитель по связям с общественностью опроверг слухи о поездке рэпера в Россию. Подробности — по ссылке в описании #каньеуэст», — подписали публикацию в социальной сети.

Образ знаменитого рэпера удивил каждого без исключения. Нужно напомнить о том, что совсем недавно начали ходить слухи, что Канье собирался поехать в Россию, однако, его представитель опроверг эти новости.

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Канье Уэст, фото с Instagram

Канье Уэст, фото с Instagram

Многотысячная аудитория, которая заметила эту новость, не прошла мимо и оставила немало отзывов под постом.

Канье Уэст, фото Getty images

Канье Уэст, фото Getty images

«Не кисло его валтузит. Люблю Ким ,не люблю Ким. Поеду, не поеду», «Ну слава Богу», «Ещё бы ,кому он тут сдался ,тем более нашему президенту», «Так он хотел приехать и его остановили, или это были просто слухи?», «А чё эт не поедет! Ээ!», «Зачем ему Россия», «Бусы и пиджак Ким», «Ну помечтал) ну с кем не бывает)», «Мы Вас любим. Невозмутимый Вы наш. Где-то очень глубоко, в глубине души. Это ооочень….», «У него биополярка просто зашкаливает», «Новость так новость!», «А кто его ждал то?», — написали отзывы пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что новая девушка Канье Уэста оказалась фанаткой Ким Кардашьян.

Напомним, что в сети показали откровенный образ новой девушки Канье Уэста.

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