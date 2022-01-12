Почему пропадает обоняние и вкус после коронавируса: новое исследование

Коронавирус и потеря ощущений
В своем исследовании ученые упомянули, что потеря и изменения вкуса у пациентов с коронавирусом оценивалась довольно редко, поскольку многие специалисты связывали эту проблему с нарушением обоняния, которое играет значительную роль в восприятии вкусовых ощущений.
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В частности, при пережевывании еды выделяются запахи, которые улавливают сенсорные рецепторы в задней части носа – это явление называется ретроназальным обонянием.
Новое исследование
Чтобы выяснить, действительно ли пациенты с подобными нарушениями потеряли базовую способность испытывать сладкий, кислый, горький и соленый вкусы, ученые провели исследование с участием 105 человек с такими жалобами.
У каждого участника эти симптомы сохранялись свыше трех месяцев после заражения. Все пациенты прошли тестирование на ощущение запахов и вкусов, включая определение базового восприятия вкусов.
Коронавирус уничтожает вкусовые рецепторы
У половины добровольцев (58%) изменения вкуса действительно связаны с нарушением обоняния. Однако у 42% участников подтверждали гипогевзию – потерю основных вкусовых ощущений. Ученые отметили, что это нарушение может быть связано также с естественным старением, поскольку с возрастом вкусовые рецепторы постепенно теряют способность различать базовые вкусы.
После корректировки данных с поправкой на пожилой возраст некоторых добровольцев оказалось, что на 29% гипогевзия была связана непосредственно с COVID-19. Механизм этого явления пока еще до конца непонятен.
Ранее ученые все же подтвердили, что потеря обоняния во время COVID-19 никак не провоцирует повреждение мозга. Это может свидетельствовать о более поверхностном влиянии вируса.