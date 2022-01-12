Кесарево или вакуум и щипцы: ученые пересмотрели безопасность акушерских методов

Ученые проанализировали медицинские данные более 1,3 миллиона родов в больницах Канады с 2013 по 2019 год. Специалисты сосредоточились на родах женщин, ранее не имевших кесарева сечения.

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Безопасность использования акушерских щипцов и вакуума

В 38,5 тысяч случаев применялись акушерские щипцы, в 110,9 тысячи – вакуум-экстракция, которая является менее травматичным методом. У 96% родов с помощью щипцов и 92% родов с вакуумом были успешными, то есть ребенок не получил никаких повреждений.

Травмы матерей

Однако примерно четверть случаев применения акушерских щипцов были связаны с механическими травмами матерей, вакуум-экстракция вызвала различные повреждения в 13% случаев. Чаще всего это были травмы анального сфинктера, разрывы шейки матки и влагалища, повреждения уретры или мочевого пузыря. При этом риск повреждения анального сфинктера был вдвое выше при использовании щипцов по сравнению с вакуум-экстракцией. По словам ученых, эти показатели значительно выше, чем считалось ранее.

Эти травмы вызывают тяжелые долгосрочные последствия, такие как недержание мочи и стула, боль во время полового акта и другие расстройства тазового дна.

Вакуум не безопаснее

Когда ученые оценили травмы, которые могут быть нанесены ребенку инструментами для родовспоможения, оказалось, что безопасность вакуум-экстракции сильно переоценена – риск различных повреждений оказался сопоставимым с риском применения щипцов. Самой частой неонатальной травмой оказалось повреждение периферической нервной системы.

Что делать

По мнению авторов исследования, органы здравоохранения должны пересмотреть стандарты помощи при родах и не рассматривать использование щипцов и вакуума как безопасную альтернативу кесарева сечения. Кроме того, необходимо уделить внимание подготовке специалистов, поскольку уровень травматизма матери и ребенка значительно отличался в разных больницах и регионах, что свидетельствует о разном уровне квалификации персонала.