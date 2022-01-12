Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина призналась, к кому ее ревновал Александр Эллерт и изменял ли ей

Известная украинская актриса, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу «Холостячка», поделилась секретами личной жизни в интервью на YouTube-канале DOROTYE.
«Я знаю, что все ждут от этого интервью ответы на главные вопросы последних нескольких месяцев, а то и полугода: что же на самом деле связывало их с Эллертом — контракт или настоящая любовь; правда ли, что они расстались; и что же стало причиной окончания этих непростых отношений… Естественно, мы все это обсудили. Но я бы рекомендовала каждому не просто смотреть это интервью, а слушать глубже, читая между строк», — призвала ведущая.
Ксения Мишина, скриншот: Instagram
Она поинтересовалась, был ли момент настоящей влюбленности во время шоу в кого-то из участников проекта.
«Мне позвонила Аня Калина (руководитель проекта), и сказала: я сделаю «Холостячку», если согласишься на нее ты. История должна начаться с тебя… Мне хотелось испытать себя, и я согласилась», — признается Мишина. Она отметила, что боялась принимать участие в шоу, чтобы не навредить своей актерской карьере.
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Мишина добавила, что потребовала – не должно быть никаких сценариев.
«Там иногда по сценарию довольно примитивные вещи происходят. Я достаточно умная девочка… и некоторые штуки не допущу в своей жизни», — вспоминает она.
Фото со страницы Ксении Мишиной
Ей пообещали, что все будет экспромтом.
«В Сашку влюбилась почти сразу, у меня возникли чувства. Но мы столкнулись с таким моментом… В отношении моей моногамности… Я поцеловалась с Сашей, у меня от него бабочки в животе – и что теперь делать с другими? Ребята на проекте помогли мне понять, что я могу и дальше обращать внимание на других парней», — делится актриса.
Она также призналась, жалеет ли, что не выбрала Тригубенка.
«Он очень харизматичный. Меня цепляло, что это стабильность, ответственность. Не то, что в Саше. Но я не жалею», — говорит она.
Она отметила, что все значимые мужчины в ее жизни носили имя Александр.
«Саша меня зачал, Саша лишил меня девственности, отец моего сына – Саша…», — рассказала актриса.
Скрин, Instagram Эллерт
Ведущая спросила, что на самом деле было между Мишиной и Эллертом и правда ли, что они расстались.
Мишина признается, что действительно влюбилась в Эллерта. Но у них не сложилось.
«Никто не знает на самом деле, какой мы парой были. Были счастье, любовь, замечательные отношения. Но было много того, чего ты не покажешь в своем Instagram. Я не буду выставлять грязь… Никогда больше не хочу публично строить отношения, это тяжело», — жалуется Мишина.
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