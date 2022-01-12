Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина призналась, к кому ее ревновал Александр Эллерт и изменял ли ей

Фото со страницы Ксении Мишиной

Ей пообещали, что все будет экспромтом.

«В Сашку влюбилась почти сразу, у меня возникли чувства. Но мы столкнулись с таким моментом… В отношении моей моногамности… Я поцеловалась с Сашей, у меня от него бабочки в животе – и что теперь делать с другими? Ребята на проекте помогли мне понять, что я могу и дальше обращать внимание на других парней», — делится актриса.

Она также призналась, жалеет ли, что не выбрала Тригубенка.

«Он очень харизматичный. Меня цепляло, что это стабильность, ответственность. Не то, что в Саше. Но я не жалею», — говорит она.

Она отметила, что все значимые мужчины в ее жизни носили имя Александр.

«Саша меня зачал, Саша лишил меня девственности, отец моего сына – Саша…», — рассказала актриса.