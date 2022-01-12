16 января Землю накроет сильнейшая магнитная буря: почувствуют почти все

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в конце этой недели — в воскресенье, 16 января. Она будет продолжаться два дня, ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.

Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 — Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное влияние продлится до 18 января, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Бури красного уровня могут негативно влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбои в работе электротехники.

У людей могут наблюдаться головные боли, головокружение; проблемы со сном; снижение работоспособности, концентрации внимания, рассеянность, апатия; повышенная эмоциональность, раздражительность, агрессия; проблемы с сердечным ритмом, резкие перепады давления; обострение хронических заболеваний; боль в суставах, ломота, боль в местах старых переломов; тошнота, проблемы с аппетитом.

Медики советуют в дни магнитной активности уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять.

Стоит исключить алкоголь, жирную пищу и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать сильных нагрузок.

Читайте также: Крещение 19 января: что нужно знать про купание в проруби