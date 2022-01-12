Не устраивало лицо или грудь: как Повалий, Лобода, Фокс и другие изменились после пластики

Огромное количество звезд ежегодно ложились под нож хирурга, и все для того, чтобы избавиться от своих каких-то комплексов, и изменить внешность. Речь идет не только о голливудских звездах, но и о наших.

Вот, к примеру, Анджелина Джоли. Она была с рождения красавицей, однако, все же решила в себе кое-что изменить, чтобы усовершенствоваться. Актриса сделала пластику носа, коррекцию формы скул, и конечно же губы. Все это сумело вывести её на пьедестал.