Не устраивало лицо или грудь: как Повалий, Лобода, Фокс и другие изменились после пластики

Огромное количество звезд ежегодно ложились под нож хирурга, и все для того, чтобы избавиться от своих каких-то комплексов, и изменить внешность. Речь идет не только о голливудских звездах, но и о наших.
Вот, к примеру,
Анджелина Джоли. Она была с рождения красавицей, однако, все же решила в себе кое-что изменить, чтобы усовершенствоваться. Актриса сделала пластику носа, коррекцию формы скул, и конечно же губы. Все это сумело вывести её на пьедестал.
Анджелина Джоли, скриншот: Youtube
Меган Фокс. Она также одна из тех, кто сделала сея сама — скулы, губы, форма носа, и вот, она считается одной из самых красивых женщин Голливуда. Работа была проделана колоссальная, но, что самое главное, все выглядит естественно. Ей крайне повезло с хирургом.
Меган Фокс, фото: Instagram
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Еще одна яркая представительница и любительница пластических операций —
Ким Кардашьян. Она не отстает от звездных коллег, и полностью сделала себя сама. Особого внимания стоят огромные ягодицы девушки, которые превратили её в мегапопулярную звезду.
Ким Кардашьян, фото: Instagram
Деми Мур. Весной 2021 года она вышла на подиум, где удивила всех новой пластикой лица. Если ранее все выглядело как работа ювелира, то, сейчас же это очень заметно, и у нее стянуло будто половину лица. Поклонники сразу же это заметили.
Деми Мур
София Ротару. Легендарная артистка никогда не скрывала, что обращалась за помощью к пластическим хирургам, и впервые она это сделала сразу после смерти супруга в 2002 году.
София Ротару, фото с Instagram
Она не злоупотребляет большими губами, скулами, или чем-то еще. Видно, что периодически меняется форма бровей, а также борется с морщинами.
Светлана Лобода всегда отрицала тот факт, что она пользовалась услугами пластических хирургов, однако, на ранних кадрах девушки можно увидеть горбинку на носу, но, со временем она попросту пропала. Также, уже много лет ходят споры о том, натуральные ли у нее губы, но, этого так никто и не узнал.
Светлана Лобода, фото: свободный источник
Слава Каминская, как бывшая супруга пластического хирурга, никогда не скрывала, что изменила свою внешность. У нее не свои губы, ринопластика, а также уколы филлерами в подбородок и челюсть.
Слава Каминская, фото: Instagram
Таисия Повалий сейчас также совершенно на себя не похожа. Она одна из первых, кто решил закачать себе в носогубные складки гель, и все для того, чтобы убрать морщины вокруг лба. Также, она уменьшила кончик носа при помощи ринопастики, и выглядит значительно моложе своего возраста.
Таисия Повалий, фото: Instagram
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